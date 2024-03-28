Lista de Árbitros

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Lista de Árbitros (en Arbitraje)

Concepto de lista de árbitros en relación a este ámbito: la lista de árbitros es un mecanismo del que disponen las instituciones arbitrales para proceder a la designación de árbitros.

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Muchas instituciones arbitrales tienen una lista de árbitros a los que encomiendan los arbitrajes. Pero, la forma de funcionamiento y utilización de esta lista varía de unas instituciones a otras. Algunas de ellas ni siquiera tienen tal lista, por lo menos de forma oficial, como es el caso de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (conocida habitualmente como CCI). Otras tienen una lista cerrada de árbitros, siendo únicamente los incluidos en tal lista los que pueden realizar arbitrajes encomendados a la institución.

Otras, en fin, tienen una lista abierta de árbitros en los que confían, pero que no son …