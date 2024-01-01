Lista de Condiciones

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto.

Los bancos acostumbran imprimir una lista de las condiciones que aplican a las operaciones que realizan con sus clientes y otra de las que aplican a sus corresponsales. Se trata de condiciones estandarizadas para operaciones corrientes.

En general las condiciones para operaciones especiales o de gran envergadura, se negocian y se fijan caso por caso.