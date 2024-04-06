Lista de Países por Tasas de los Impuestos Indirectos

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.

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Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la imposición en la empresa, sobre este tema.

Nunca te pierdas una historia sobre el derecho fiscal corporativo y relaciones tributarias, de esta revista enfocada al derecho empresarial:

Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto.

Nepal

Tasas de tributos indirectos en Nepal:

IVA, GST o Impuesto sobre ventas: 13%

Alemania

Tasas de tributos indirectos en Alemania:

IVA, GST o Impuesto sobre ventas: 19% (tasa standard)

Otros IVA, GST o Impuesto sobre ventas: 7% (alimentos)

Arabia Saudita

Tasas de tributos indirectos en Arabia Saudita: