Lista de Países por Tasas de los Impuestos Indirectos
Lista de Países por Tasas de los Impuestos Indirectos
Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.
Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la imposición en la empresa, sobre este tema.
Nunca te pierdas una historia sobre el derecho fiscal corporativo y relaciones tributarias, de esta revista enfocada al derecho empresarial:
Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto.
Nepal
Tasas de tributos indirectos en Nepal:
IVA, GST o Impuesto sobre ventas: 13%
Alemania
Tasas de tributos indirectos en Alemania:
IVA, GST o Impuesto sobre ventas: 19% (tasa standard)
Otros IVA, GST o Impuesto sobre ventas: 7% (alimentos)
Arabia Saudita
Tasas de tributos indirectos en Arabia Saudita:
IVA, GST o Impuesto sobre v…