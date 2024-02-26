Lista de Países por Tipo de Gravamen

La lista se centra en los principales tipos de impuestos indicativos: impuesto corporativo, impuesto sobre la renta individual e impuesto a las ventas, incluyendo IVA y GST.

Algunos otros impuestos (por ejemplo, impuesto sobre la propiedad, sustancial en muchos países, como los Estados Unidos) y el impuesto sobre la nómina no se muestran aquí. La tabla no es exhaustiva en la representación de la verdadera carga tributaria para la Corporación o el individuo en el país indicado. Las tasas impositivas mostradas son marginales y no tienen en cuenta las deducciones, exenciones o reducciones. La tasa efectiva suele ser mucho más baja que la tasa marginal, pero a veces es mucho más alta. Los tipos impositivos otorgados a las federaciones (como los Estados Unidos y Canadá) son promedios y varían según el estado o la provincia.

Afganistán Afghanistan 20%[2] 0%[3] 20%[3] 0%[4] Albania Albania 15%[5] 0%[6] 23%[6] 20% (standar…