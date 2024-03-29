Litigios Societarios

Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Litigios Societarios (en Arbitraje)

Concepto de litigios societarios en relación a este ámbito: Son las disputas entre socios o controversias societarias. Los motivos para que se produzcan discrepancias en el ámbito societario son diversos y derivan de la realidad de cada negocio, en un contexto específico, pudiendo incluso generar efectos sobre los intereses de terceros. También es relevante el nivel de vinculación que pueda existir entre las partes, a partir de un contrato que plasme el tipo de sociedad adoptada por las partes. Tanto el crecimiento del negocio como, en el otro extremo, la secuela de una eventual crisis económica o de la empresa, pueden producir situaciones conflictivas entre los socios.

En el primer caso, pueden presentarse reclamos de los asociados para distribuir con equidad las mayores utilidades y beneficios.

En e…