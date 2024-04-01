Litisconsorcio Pasivo Necesario

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Litisconsorcio Pasivo Necesario (en Arbitraje)

Concepto de litisconsorcio pasivo (véase más en la plataforma (de Lawi)) necesario en relación a Clases de Litisconsorcio Activo y Pasivo: Aunque no en todos los ordenamientos jurídicos encuentra regulación expresa la institución del litisconsorcio necesario (en España, país de los redactores de este término, no es hasta la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento n.º Civil 1/2000 de 7 de enero de 2000, mientras que en otros ordenamientos como el alemán, el austriaco y el italiano ya se recogía), lo cierto es que la necesidad de que actúen varios en el proceso o de que la demanda se dirija simultáneamente frente a dos personas ha sido objeto de creación y amplio desarrollo jurisprudencial y doctrinal en aras del principio de que nadie puede ser condenado sin haber gozado de…