Litisconsorcio Pasivo Necesario en el Procedimiento Arbitral

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El Litisconsorcio Pasivo Necesario en el Procedimiento Arbitral (en Arbitraje)

Concepto del litisconsorcio pasivo (véase más en la plataforma (de Lawi)) necesario en el procedimiento arbitral en relación a Clases de Litisconsorcio Activo y Pasivo: Es un principio esencial en cualquier clase de procedimiento, sea judicial o arbitral, que nadie puede resultar afectado por una resolución dictada en un procedimiento en el que no ha sido parte.

En general, se puede afirmar que rigen en el procedimiento arbitral los mismos fundamentos que en la justicia ordinaria para la salvaguarda de los principios de contradiccIón procesal y defensa, sin que se pueda pretender que por el carácter especial del primero y su teórica simplificación de trámites dejen de observarse tales principios en garantía, precisamen…