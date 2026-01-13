Lo que los fundadores deben saber antes de firmar un Acuerdo de Accionistas
Con plantilla gratuita
Lo que los fundadores deben saber antes de firmar un Acuerdo de Accionistas - Plantilla gratuita.
Por: Sahil S
Airtree compartió una sólida plantilla SHA de código abierto , pero la mayoría de los fundadores iniciales aún subestiman lo que controla. No se trata de una formalidad legal; es el documento que decide quién tiene poder, quién se diluye y quién gana en los desacuerdos dentro de la empresa.
Aquí está la versión compacta centrada en el fundador.
Lo que realmente hace la SHA
Un SHA es el reglamento privado que rige el funcionamiento de tu startup. Tu constitución predeterminada es genérica; el SHA te permite definir cómo se toman las decisiones, quién vota, quién controla la junta directiva, cómo se mueven las acciones y cómo se resuelven los conflictos.
Control y toma de decisiones de la junta directiva
Los equipos iniciales difuminan la línea entre los fundadores y la junta directiva, pero una vez que entran los inversores, la SHA consolida esa estructura. Algunos aspectos que suele resolver:
Cómo se nombran o destituyen los directores
¿Quién consigue un puesto en la junta directiva?
¿Cuántos asientos existen?
¿Qué votación se requiere para cambiar la composición de la junta?
Si te equivocas en esto, puedes perder el control mucho antes de la Serie A.
¿Quién decide qué?
Los fundadores suelen asumir que pueden tomar la mayoría de las decisiones ellos mismos. La SHA decide lo contrario.
Generalmente:
Los accionistas votan sobre grandes cuestiones estructurales (destituir directores, modificar la constitución, liquidar la empresa)
La junta se encarga de la contratación, los presupuestos, la financiación, la emisión de acciones y la aprobación de una venta.
Algunos inversores también solicitan derechos de veto específicos. Comprenda cada veto antes de firmar; una sola línea puede cambiar la dinámica de poder durante años.
Umbrales de votación
Aquí es donde muchos fundadores caen en la tentación de dar a los inversores minoritarios el poder de bloqueo.
Umbrales comunes:
50% para decisiones estándar
≥75% para decisiones importantes
100% (unánime) para un pequeño conjunto de asuntos delicados.
Cuanto menos decisiones requieran el 75% o el 100%, más seguro estarás.
Normas de acciones más importantes: La mayoría de los conflictos reales surgen en torno a nuevas financiaciones, salidas o la venta de acciones. Tres cláusulas determinan cómo se desarrolla esto:
Derechos de preferencia: Los accionistas actuales tienen el derecho preferente a comprar nuevas acciones o a comprar las acciones de un accionista vendedor. Esto protege a todos de una dilución inesperada, pero también ralentiza las operaciones si la redacción es deficiente.
Derechos de arrastre: Si la mayoría quiere vender la empresa, la minoría puede verse obligada a vender también. Esto mantiene una adquisición limpia. Lo clave para los fundadores: revisar el umbral de arrastre. Si es demasiado bajo, pueden verse obligados a realizar una venta que no desean.
Derechos de acompañamiento: Si los accionistas mayoritarios venden, los minoritarios pueden unirse y vender en las mismas condiciones. Esto evita que el control pase a manos de un tercero sin que todos estén protegidos.
Manejo de disputas
Los buenos asesores legales intentan evitar que estallen las batallas legales. Normalmente, el proceso es sencillo:
Los fundadores y los accionistas intentan negociar
Si esto falla, interviene un mediador neutral.
Sólo después de eso alguien puede emprender acciones legales.
Esto ahorra tiempo, dinero y relaciones.
Nota: Agradecemos a Sahil S su colaboración en este artículo, que es una adaptación a una parte del suyo en inglés: