London Court Of International Arbitration

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Origen de London Court of International Arbitration (lcia) (en Arbitraje)

Examen de london court of international arbitration (lcia) en relación a este ámbito: la Corte Internacional de Arbitraje de Londres (London Court of International Arbitration), LCIA, es la decana de todas las Cortes Arbitrales internacionales, siendo fundada en 1898. Como en su día se expresó en la Law Quarterly Review, su espíritu f…