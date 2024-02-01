La Lucha contra el Blanqueo de Capitales

Ese artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre la Lucha contra el Blanqueo de Capitales. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto.

En la Economía Internacional

Antecedentes

El blanqueo de capitales consiste en transformar el producto del delito en riqueza, que puede disfrutarse ocultando su origen ilegal. Por lo general, incluye tres pasos: la introducción del producto del delito en el sistema financiero; la ocultación del producto a través de una serie de transacciones y vehículos financieros; y la inversión del producto blanqueado en activos financieros y relacionados. Estas operaciones suelen incluir transacciones internacionales como medio para "estratificar" u ocultar el origen de los fondos. Los gobiernos nacionales y la comunidad internacional han trabajado durante muchos años para combatir el bl…