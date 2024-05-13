Lugar de Cumplimiento

Lugar de Cumplimiento en Derecho Internacional Privado

El artículo 5.1 del Convenio de Bruselas de 1968, tradicional en estas cuestiones, establecía que el lugar de cumplimiento puede estar expresamente determinado en el propio contrato, o si no lo hay, habrá que determinarlo de acuerdo con la "lex contractus". “Cuando el lugar de cumplimiento de una obligación contractual se designe por las partes mediante una cláusula válida -prescribe, precisamente en relación al Convenio de Bruselas, la Sentencia del TJCE de 17 de enero de 1980, asunto C-56/79, de Siegfried Zelger contra Sebastiano Salitrini-conforme al Derecho nacional aplicable al contrato, el tribunal de dicho lugar será competente para conocer de los litigios relativos a esta misma obligación, en virtud del número 1 del artículo 5 del Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968, con independencia de que se hayan observado los requisitos de forma previstos por el artículo 17.” Por otro lado, “es necesa…