Photo by Farzad on Unsplash

Marca Local

Este artículo es una ampliación de la información sobre propiedad industrial y derecho de autor, en esta revista de derecho de empresa.

Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista de derecho de empresa, en cuanto a la propiedad intelectual e industrial, y respecto a sus características y/o su futuro): Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la propiedad intelectual e industrial, sobre este tema.

Gracias por leer Derecho Empresarial, siéntete libre de compartirlo. Compartir

Te explicamos, en relación al derecho de autor y la propiedad industrial, qué es, sus características y contexto.