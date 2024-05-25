Marco Jurídico del Impacto Ambiental

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Marco Jurídico del Impacto Ambiental

Marco Jurídico del Impacto Ambiental en relación con Evaluación de Impacto Ambiental

Esta subsección examina parte de la literatura y las principales ideas y reflexiones asociadas con marco jurídico del impacto ambiental en el contexto de Evaluación de Impacto Ambiental y la Política Ambiental. Nota: Marco Jurídico del Impacto Ambiental forma parte del Plan de Estudios de varias universidades de México, España, Argentina, Colombia y otros países, e…