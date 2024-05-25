Marco Teórico sobre Regulación Ambiental
Marco Teórico sobre Regulación Ambiental
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.
Nunca te pierdas una historia sobre medio ambiente de esta revista de derecho empresarial.
El choque regulatorio como forma de choque ambiental
Nota: para más información en materias conexas, véase regulación y choque normativo. Un choque normativo se produce cuando las jurisdicciones sustituyen un sistema normativo por otro. El entorno normativo incluye aspectos de la legislación, la reglamentación y las políticas pertinentes para un sector.
Las estructuras reguladoras forman parte del conjunto de contingencias con las que deben lidiar las empresas (y otros actores de…