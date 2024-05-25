Marco Teórico sobre Regulación Ambiental

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

Nunca te pierdas una historia sobre medio ambiente de esta revista de derecho empresarial.

El choque regulatorio como forma de choque ambiental

Nota: para más información en materias conexas, véase regulación y choque normativo. Un choque normativo se produce cuando las jurisdicciones sustituyen un sistema normativo por otro. El entorno normativo incluye aspectos de la legislación, la reglamentación y las políticas pertinentes para un sector.

Las estructuras reguladoras forman parte del conjunto de contingencias con las que deben lidiar las empresas (y otros actores de…