Marketing de contenidos B2B

Estrategias de Marketing de contenidos B2B

El marketing de contenidos B2B, o marketing de contenidos de empresa a empresa, puede ser muy desafiante, y sólo va a serlo más en los próximos años (si tal cosa fuera posible).

¿Qué es el marketing de contenidos B2B?

Como su nombre indica, el marketing de contenidos B2B es el arte de utilizar los contenidos para ampliar la audiencia de su empresa, fortalecer y desarrollar la afinidad de la marca y, en última instancia, impulsar los clientes potenciales y las ventas apelando a otras empresas. (Cómo crear una estrategia de marketing de contenidos que genere clientes potenciales aquí). Lo que diferencia al marketing de contenidos B2B de otros tipos de marketing de contenidos es que es utilizado exclusivamente por empresas, para empresas.

Deja un comentario

No se trata de un contenido corriente dirigido al consumidor.

¿En qué se diferencia el marketing de contenidos B2B del marketing de contenidos B2…