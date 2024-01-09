Marketing en la profesión jurídica

Este artículo es una ampliación de la información sobre comercio internacional, en esta revista del derecho de los negocios.

Deja un comentario

Nunca te pierdas una historia sobre comercio internacional, de esta revista de derecho empresarial:

Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al comercio exterior, y respecto a sus características y/o su futuro): Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del comercio exterior,, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los aspectos jurídicos del comercio exterior, qué es, sus características y contexto. Tradicionalmente, los bufetes de abogados han tenido poca o ninguna experiencia en saber cómo presentarse en el mercado, aparte de a través de directorios legales.

Read null in the Substack app Available for iOS and Android Get the app

Recientemente, sin embargo, la com…