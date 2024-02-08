Mecanismos de Solución de Controversias

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nota: puede interesar la información sobre los Mecanismos Regionales de Solución de Controversias.

Solución de Controversias del Tratado de Inversión

El derecho internacional de inversiones cuenta con un mecanismo muy desarrollado de solución de controversias internacionales, a saber, el arbitraje inversionista-Estado, respaldado por sólidas disposiciones de aplicación de la norma (generalmente por los organismos y autoridades públicas, incluido las fuerzas y cuerpos de seguridad y orden público). La gran…