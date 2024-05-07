Mediación Dentro de Un Proceso Judicial

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Conciliación/mediación Dentro de un Proceso Judicial (en Arbitraje)

Concepto de conciliación/mediación dentro de un proceso judicial en relación a Sistemas de aplicación de los ADR: Este sistema no difiere conceptualmente de la conciliación/mediación no vinculante si bien ofrece más opciones que la anterior al ser más informal, permitiendo que las partes utilicen otras opciones si no consiguen llegar a una so…