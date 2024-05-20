La Mediación en la Solución de Controversias Comerciales Internacionales

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. La mediación y el arbitraje forman parte de la solución alternativa de controversias (ADR, por sus siglas en inglés) y, por lo tanto, se puede decir que son primos. El producto final de una mediación exitosa es la redacción de un contrato que incluya los términos acordados por las partes.

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Si ese contrato no se cumple voluntariamente, puede ser ejecutado por los tribunales. Esto ha creado un problema especial en la mediación internacional, en la que el contrato debe ser ej…