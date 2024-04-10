La Mediación en Oriente Próximo

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Muhammad Hosni Mubarak: Presidencia u Mediador en Oriente Proximo (Historia)

En 1992, los islamistas (que han tratado los textos religiosos clave como ideología, basándose en que, al expresar la palabra revelada de Dios, proporcionan un programa para la reconstrucción social integral) radicales iniciaron una campaña de acciones violentas que pretendían el establecimiento de un sistema político…