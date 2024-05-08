Mediación On Line

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

La Mediación on Line (en Arbitraje)

Concepto de la mediación on line en relación a Breve referencia a los ODR: Esta técnica recoge todas las características de la mediación tradicional. El sistema se activa mediante el envío de un modelo de instancia de una de las partes (datos, cuestiones de debate, valor de la cuestión, etc.).

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Seguidamente se contacta con la otra parte y se crea una resolution room o lugar virtual de la reunión …