Medida Antiproceso

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Medida Antiproceso (en Arbitraje)

Concepto de medida antiproceso en relación a este ámbito: El mecanismo conocido como anti-suit injunction, o «medida antiproceso », se presenta como una herramienta de gestión de la competencia judicial internacional propia de la tradición jurídica anglosajona, que se desarrolla ante situaciones de múltiples foros y forum shopping, si bien se diferencia de la excepción de litispendencia internaci…