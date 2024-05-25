Medio Ambiente Internacional

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. El estudio de la política medioambiental internacional ha crecido tanto en cantidad como en calidad en los últimos 30 años, y los especialistas en relaciones internacionales (RI) se han implicado cada vez más, sobre todo desde finales de la década de 1980. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, respecto a sus características y/o su futuro): De ser una subdisciplina que atraía sobre todo a especialistas estadounidenses, la política medioambiental internacional se ha exte…