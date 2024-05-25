Medio Ambiente Internacional
Medio Ambiente Internacional
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. El estudio de la política medioambiental internacional ha crecido tanto en cantidad como en calidad en los últimos 30 años, y los especialistas en relaciones internacionales (RI) se han implicado cada vez más, sobre todo desde finales de la década de 1980. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, respecto a sus características y/o su futuro): De ser una subdisciplina que atraía sobre todo a especialistas estadounidenses, la política medioambiental internacional se ha exte…