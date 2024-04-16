Mejores Prácticas de Arbitraje

Este artículo es una profundización de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Documentos

Las Mejores Prácticas de Arbitraje de la International Bar Association incluyen los siguientes documentos:

Pautas de la International Bar Association o IBA sobre conflictos de intereses en el arbitraje internacional, 2004

La estructura es la siguiente: Parte I: Normas generales sobre imparcialidad, independencia y divulgación Parte II: Aplicación práctica de las Normas Generales. 1. Lista Roja No Renunci…