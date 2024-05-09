Mercadeo

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto.

La aplicación práctica de una estrategia de ventas, resultante del análisis previo de las perspectivas de un mercado para un producto determinado.

El mercadeo constituye un esfuerzo para aunar y organizar de una manera más formal y sistemática una serie de actividades que previamente eran desarrolladas separadamente y de manera desordenada.

Se incluyen en el concepto de mercadeo: el análisis del mercado, la estrategia de ventas, la promoción y la publicidad, entre otros.

A partir de ser una actividad en la cual –cons-ciente o …