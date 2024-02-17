Mercado Común Centroamericano
Sumario
El MCCA (Mercado Común Centroamericano) se basó en el Tratado General de integración Ecónomica Centroamericana, el cual fue firmado en Managua en 1960.
Sus miembros incluyen a El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
Su principal objetivo es establecer una unión aduanera en ámerica Central. Con este fin, El Banco Centroameric…