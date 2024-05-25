Mercados de Carbono

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Mercados de Carbono

Relevancia de los Mercados de Carbono

Cómo abordar el cambio climático es uno de los mayores problemas de gobernanza mundial de nuestro tiempo. A nivel internacional, nacional y subnacional, se han puesto en marcha más de 50 mercados de carbono diferentes como política clave para incentivar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de forma rentable y flexible, y se están planeando o considerando varios más (Banco Mundial, 2021). Además, 89 Contribuciones …