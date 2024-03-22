Mercados Financieros Electrónicos

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. En inglés: Financial Electronic Markets. Los mercados son una característica fundamental del capitalismo moderno y tienen una larga historia detrás de ellos.

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Durante la Edad Media en Inglaterra, por ejemplo, las ferias y los mercados fueron organizados por individuos bajo una franquicia del rey.

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Los organizadores de estos mercados no solo proporcionaron las facilidades físicas para los mercados, sino que también fueron responsables de la seguridad y la solución de disputas en el…