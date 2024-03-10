Método Discounted Cash Flow

Método Dcf (Discounted Cash Flow) (en Arbitraje)

Concepto de método dcf (discounted cash flow) en relación a Métodos para la determinación del justiprecio: Para justipreciar las empresas en marcha (going concern), uno de los métodos mas frecuentemente aplicados es el análisis de flujo de caja descontado (DCF, discounted cash flow), que estima los flujos futuros de caja que la empresa generaría, descontándolos a su valor presente, incluyéndose coste (o costo, como se emplea mayoritariamente en América) de capital (vid. Directriz IV.6 de las del Banco Mundial sobre Inversión Extranjera Directa). la aplicación de tal método, relativamente nuevo en el mundo del arbitraje, implica indudables componentes prospectivos y exige, por ende, que la empresa haya operado a lo largo de un período suficientemente prolongado, en que se haya acr…