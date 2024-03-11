Método Price/Earnings

Método P/e (price/earnings) (en Arbitraje)

Concepto de método p/e (price/earnings) en relación a Métodos para la determinación del justiprecio: Tal método, también adecuado para la valoración de empresas en marcha, considera los resultados de ejercicios pasados, capitalizándolos mediante la aplicación de un múltiplo (ratio P/E) que representa las expectativas futuras (trailing P/E o forward P/E). [1]

