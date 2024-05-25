Los Métodos Experimentales en Economía Medioambiental

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Los Métodos Experimentales en Economía Medioambiental

Los métodos experimentales llevan mucho tiempo desempeñando un papel en la economía medioambiental. Su fuerte vinculación se debe a la necesidad de tomar decisiones en las complejas confluencias de mercados, mercados ausentes y ausencia de mercados. Se examinan dos grandes áreas de trabajo experimental: la institucional y la de valoración. Los experimentos instituciona…