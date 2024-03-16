Métodos para la Determinación del Justiprecio

Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Métodos para la Determinación del Justiprecio (en Arbitraje)

Concepto de métodos para la determinación del justiprecio en relación a este ámbito: No cabe abogar por la EleccIón de un método de valoración único, sino que deberá atenderse a la naturaleza y circunstancias presentes en la inversión, bien o derecho expropiado.

En todo caso, debe tenerse presente la posible existencia de reduccIones en el valor obtenido (vid.

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Metalclad vs.

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México, CSOB vs.

Arbitraje

República Eslovaca) o de un valor residual a conservar por el inversor (vid. CME BV vs.

Arbitraje

República Checa). [1]Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

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Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos…