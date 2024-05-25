Microplásticos

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Efecto de los Microplásticos en el Medio Ambiente

Los microplásticos son pequeños trozos de plástico, de menos de 5 mm de longitud, que se producen en el medio ambiente como consecuencia de la contaminación plástica. Los microplásticos están presentes en una variedad de productos, desde los cosméticos hasta las prendas de vestir sintéticas, pasando por las bolsas y botellas de plástico. Muchos de estos productos entran fácilmente en el medio ambiente en los desechos.

Propiedades

Los microplásticos consist…