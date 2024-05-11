Miembros de la CCI

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Los Miembros de la CCI (en Arbitraje)

Concepto de los miembros de la CCI en relación a la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI: las empresas y organizaciones de los Estados se agrupan en Comités Nacionales que se ubican en los diferentes países del mundo. Estos organismos ofrecen sus servicios de manera general, apoyando el reforzamiento del comercio internacional, y representando de la mejor manera posible el colectivo empresarial propio de cada Estado.

En el caso de que al…