Migración de los Humanos Modernos a Europa

Los humanos modernos hicieron varios intentos fallidos de asentarse en Europa antes de acabar conquistando el continente. Esta es la cruda conclusión de los científicos que han estudiado el curso del éxodo del Homo sapiens desde África hace decenas de miles de años. Reci…