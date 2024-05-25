Migraciones Ambientales

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Conflictos medioambientales y migración

La actual era de la globalización se caracteriza por un alto grado de interconexión a través de las fronteras y los continentes. Esto no sólo va de la mano de importantes niveles de comercio internacional e inversiones extranjeras directas, sino también de la migración, que con demasiada frecuencia se ve impulsada por conflictos de diversa índole. Si bien en la literatura se han explorado diversas interdependencias entre los conflictos y la migración, un v…