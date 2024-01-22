Minusvalía

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Situación en la que la Ley permite efectuar aportaciones a Planes de Pensiones a favor de personas con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100, aportaciones que pueden realizarse a planes de pensiones del sistema individual, así como a planes de pensiones de sistema asociado, en el caso de que el propio minusválido, o la persona que realice la aportación a su favor, sea socio, miembro o afiliado de la entidad promotora. .

