Modalidad Disyuntiva de las Normas de Conflictos de Leyes

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nota: puede ser de interés la información sobre las normas de conflicto en la Enciclopedia jurídica. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Modalidad Disyuntiva de las Normas de Conflictos de Leyes (en Arbitraje)

Concepto de modalidad disyuntiva de las normas de conflictos de leyes en relación a las modalidades de las normas de conflictos de leyes: la norma de conflicto de leyes es disyuntiva si remite a dos leyes aplicables independientemente la una de la otra. [1]Nunca te pierd…