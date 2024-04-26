Modelo de Cogestión

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre la cogestión. Puede interesar también el texto sobre Cogestión de la Sociedad de Gananciales en el ámbito civil, y, especialmente, la Cooperativa de Cogestión, en los ámbitos laborales y empresariales. Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto.

Visualización Jerárquica de Cogestión

A continuación se examinará el significado.

Nunca te pierdas una historia sobre derecho del trabajo y relaciones laborales, de …