Modelo de Moynier

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Modelo de Moynier (en Arbitraje)

Concepto de modelo de moynier en relación a este ámbito: El Modelo Moynier fue la primera idea sobre la creación de un tribunal penal internacional, planteada por Gustave Moynier, jurista suizo que planteó un tribunal bajo un modelo arbitral.

En 1872, Moynier llegó a elaborar un Proyecto de Convenio sobre la Institución de un Órgano Judicial Internacional para la Prevención y la Represión de las Vio…