Modelo Iisd

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Modelo Iisd (en Arbitraje)

Concepto de modelo iisd en relación a este ámbito: El Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD) es un centro de investigación canadiense fundado en 1990 y dedicado a promover proyectos innovadores que fomenten una forma de vida sostenible. la inversión extranjera es una de las áreas en las que este Instituto ha centrado sus investigaciones. Entre los documentos que el IISD ha elaborado en es…