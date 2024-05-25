Los Modelos Empresariales en la Economía del Rendimiento

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Modelos Empresariales en la Economía del Rendimiento

La esencia de la economía del rendimiento reside en producir, vender y gestionar el rendimiento a lo largo del tiempo (Stahel 2010). La gestión de las existencias se encuentra en el centro del modelo de negocio porque cada flujo (reparación o pérdida de existencias) representa un coste. Los tres componentes y actores esenciales de la economía del rendimiento son los s…