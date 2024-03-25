Modos Alternativos de Solución de Controversias

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Consideraciones Generales

Hace referencia la expresión "modos alternativos de solución de controversias", en la plataforma (de Lawi) global, fundamentalmente a los diferentes métodos legales para resolver controversias a si sea por el sistema judicial como por otros medios alternativos.

En la plataforma (de Lawi), modos alternativos de solución de controversias incluye entradas sobre cuestiones tales …