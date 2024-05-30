Montajes jurídicos y Finanzas offshore: Cómo han cambiado el Curso de la Historia

Aquí se intenta explicar los hechos, y qué ocurre cuando se permite a los ricos ocultar su dinero en paraísos fiscales.

La liberalización económica de los años 80 situó a los paraísos fiscales en el corazón del motor de la globalización. El secreto bancario, los fideicomisos y la evasión fiscal de las multinacionales han costado a los gobiernos cientos de miles de millones y han contribuido al aumento de las desigualdades.

La crisis financiera de 2008 obligó a los gobiernos a reaccionar. Acorralados, fueron capaces de trabajar juntos para acabar con el secreto bancario y atajar la evasión fiscal de las empresas mediante la introducción de un impuesto mínimo mundial del 15%.

La evasión fiscal de las multinacionales: el papel clave de las plataformas de venta con sede en paraísos fiscales

Esta historia se adentra en el corazón de las negociaciones internacionales que condujeron a es…