Mora

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Se dice de una deuda no pagada a su vencimiento que está en mora y del correspondiente deudor que es moroso. En relación a un préstamo bancario, se puede estar en mora con respecto al capital, a los intereses o a ambos. En efecto, un préstamo puede ser la argo plazo (véase más en la plataforma (de Lawi) general) pero tener previsto un pago de intereses trimestral o semestral. En otras palabras, el préstamo puede no haber vencido, pero el pago de una parte de sus interese sí. En Estados Unidos, un préstamo sobre el cual los int…