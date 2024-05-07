Motivos de Recusación del Árbitro

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Motivos de Recusación (en Arbitraje)

Concepto de motivos de recusación en relación a este ámbito: la demanda de recusación suele estar fundada en una alegación de falta de imparcialidad o independencia del árbitro, por sus vínculos con el litigio o con una de las partes o su abogado. Esta alegación de falta de imparcialidad o independencia puede estar basado en hechos revelados por el árbitro en aplicación de su de…