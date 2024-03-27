La Movilidad Laboral

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre la movilidad laboral.

Relaciones Laborales

Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto.

Nunca te pierdas una historia sobre derecho del trabajo y relaciones laborales, de esta revista de derecho empresarial:

Historia Económica de la Movilidad Laboral

La movilidad laboral consiste en cambios en la ubicación de los trabajadores tanto a través del espacio físico (movilidad geográfica) como a través de un conjunto de empleos (movilidad ocupacional). La movilidad geográfica puede subdividirse en traslados de corta y larga distancia, así como en migración voluntaria y forzada. La movilidad profesional puede ser lateral (dent…