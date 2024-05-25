Movimiento de la Ecología Profunda

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. En 1973, el filósofo y alpinista noruego Arne Naess (véase más detalles) introdujo la expresión "ecología profunda" en la literatura medioambiental. El ecologismo había surgido como movimiento político popular en la década de 1960 con la publicación del libro Primavera silenciosa de Rachel Carson. A los que ya participaban en los esfuerzos de conservación y preservación se unieron ahora muchos otros preocupados por los efectos medioambientales perjudiciales de la tecnología industrial moderna. Entre los antiguos iniciadores del movimiento se encontraban escritores y activ…