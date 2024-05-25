Movimiento del Cinturón Verde

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. En inglés: Green Belt Movement (GBM). El Movimiento del Cinturón Verde (GBM) fue fundado por la profesora Wangari Maathai en 1977 bajo los auspicios del Consejo Nacional de Mujeres de Kenya (NCWK) para responder a las necesidades de las mujeres rurales de Kenya que informaban de que sus arroyos se estaban secando, su suministro de alimentos era menos seguro y tenían que caminar cada vez más lejos para conseguir leña para combustible y para cercar. El Movimiento del Cinturón Verde alentó a las mujeres a trabajar juntas para cultivar plántulas y plantar árboles para atar el suelo, almacenar …