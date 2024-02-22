Multibanco

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Banco no especializado que desarrolla una gran diversidad de actividades de carácter financiero. A veces, se le llama también supermercado financiero. Para que un banco pueda ser o convertirse en multibanco necesita: 1) que las autoridades competentes del país donde está establecido lo permitan. En efecto, en algunos países aún no existen reglamentaciones que impiden la concentración de varias actividades bancarias en una sola institución.

En estos países pueden existir varios tipos de bancos especializados como: los banc…